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Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki Ahmet K. ile Halil K. arasında Belkız Mesire Alanında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

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Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki Ahmet K. ile Halil K. arasında Belkız Mesire Alanında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:41
Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki Ahmet K. ile Halil K. arasında Belkız Mesire Alanında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede iki kardeşin kavgasına dönüştü. Halil K. yanında taşıdığı tabancasına davranarak öz abisini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan ve daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Ahmet K. buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Halil K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepGaziantep Dehşet
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