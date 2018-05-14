Gaziantep'te Çatışma! 4 Yaralı Var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, 3. Organize Sanayi Bölgesindeki sosyal tesislerde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Gruptakiler, pompalı tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtılar. Olayda kimlikleri henüz açıklanmayan 4 kişi çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralılar Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Çatışma sırasında çevredeki iş yerleri ve araçlara mermi isabet ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda boş kovan topladılar.

Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

KPSSCAFE - ANKARA