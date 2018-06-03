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Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te hasta taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı.

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Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te hasta taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı.

03 Haziran 2018 Pazar 15:03
Gaziantep'te Ambulans ile Otomobil Çarpıştı! 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te hasta taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı. Gaziantep'te özel bir hastaneye ait Kamil Özdemir idaresindeki hasta taşıyan ambulans, Pancarlı Mahallesi Abdülkadir Aksu Bulvarı'nda , 22 yaşındaki Doğukan Kökmen idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta, 2 sağlık personeli ve otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servislerince olay yerinde ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepGaziantep Ambulans
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