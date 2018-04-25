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Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi

Gazeteci ve Televizyon Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında 'Kamu Görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla açılan davanın karar duruşması gerçekleşti.

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Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi

Gazeteci ve Televizyon Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında 'Kamu Görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla açılan davanın karar duruşması gerçekleşti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:42
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi

Gazeteci ve Televizyon Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında 'Kamu Görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama' iddiasıyla açılan davanın karar duruşması gerçekleşti.

Mahkeme, İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırırken, hapis cezaları daha önce herhangi bir suç işlemedikleri için ertelendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında iddialar ortaya atan Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile avukat Fidel Okan hakkında açılan davanın karar duruşması Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme Küçükkaya ve Okan'ı "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 16 ay 20'şer gün hapisle cezalandırdı. Hapis cezaları ertelendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşiyle ilgili 'Bylock' kullandığına yönelik iddialar ortaya atılmış, Bakan Kaya, "İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum" demişti.

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İsmail KüçükkayaIsmail Küçükkayaya Hapis
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Cihat 15 dakika önce

Ne diye erteleniyo adalet ertelenmez ve hiç suç işlememesi onun cezasını ertelenmesini gerektirmez ve bu yapılan istisnalar adaleti bozucu etki doğurur!!

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Mehmet 12 dakika önce

Bi muhalefet bunlar kalmıştı bunlarıda al içeri istediğin gibi at koştur ben koyu bir akpli tayyipçiydim bir daha bunlara oy verirsem ...

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