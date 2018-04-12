Gaygubet Evine Operasyon: Polisin Geldiğini Gören FETÖ'cü Öyle Bir Şey Yaptı ki..

Son dakika haberi Adana'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Adana'da FETÖ operasyonu düzenlendi.

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin yaklaşık 1,5 yıldır arandıkları ve örgütte üst düzey yönetici konumunda oldukları iddia edildi.

ÇOK SAYIDA PARA VE SAHTE EVRAK ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların yakalandığı evde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaport ile çok miktarda para ele geçirildi.

POLİSLERİ GÖREN FETÖ'CÜ..

Öte yandan, ekiplerin eve girdiği sırada zanlılardan birinin binanın hemen yanında bulunan inşaat alanına bir cep telefonu attığı iddiasıyla arama çalışması başlatıldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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