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Gabar ve Siirt'te Art Arda Patlamalar: 3 Şehit

Türkiye bugün art arda acı haberlere uyandı. Siirt ve Gabar Dağı mevkisinde art arda meydana gelen patlamalarda 3 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz de yaralandı.

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Gabar ve Siirt'te Art Arda Patlamalar: 3 Şehit

Türkiye bugün art arda acı haberlere uyandı. Siirt ve Gabar Dağı mevkisinde art arda meydana gelen patlamalarda 3 askerimiz şehit olurken 3 askerimiz de yaralandı.

19 Haziran 2018 Salı 11:19
Gabar ve Siirt'te Art Arda Patlamalar: 3 Şehit

Siirt ve Şırnak'ta hain saldırılar !!

Şırnak'ta Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerlerimiz, Gabar Dağı mevkisinde yol arama tarama faaliyeti devam ettiği esnada bölücü teörr örgütü üyesi teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlayıcının infilak etmesi sonuu meydana gelen patlamada bir asker şehit olurken iki askerimiz de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan askerlerden biri daha kurtarılamadı ve şehit sayısı ikiye yükseldi. Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyonlara hız kazandırdı.

SİİRT'TE HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT

Bölücü terör örgütü üyesi hain PKK'ılar tarafından daha önceden yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlama sonucu 3 uzman çavuş yaralandı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan 1 uzman şehit düştü. 2 askerin tedavisi sürüyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl jandarma Komutanlığınca Eruh ilçesi Yassıdağı (Cirav) bölgesinde 18 Haziran 2018 saat 20.00'den itibaren icra edilen şehit Jandarma Teğmen Mustafa Yazgan 2018-38 operasyonunda, bugün 01.55 sıralarında yaya intikal halindeki JÖH timi bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenmiş olan basma düzenekli el yapımı patlayıcıya (EYP) basmıştır. Patlama sonucu üç 3 güvenlik mensubumuz yaralanmıştır. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesine ivedilikle intikal ettirilmiştir. Ağır yaralı jandarma Uzman Onbaşı B.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay ile ilgili Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

Operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

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Siirt Şehidinin İsmi ve Memleketi Belli Oldu (Son Paylaşımı Duygulandırdı)
Siirt Şehidinin İsmi ve Memleketi Belli Oldu (Son Paylaşımı Duygulandırdı)
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Son DakikaşırnakPatlamaSiirtşehitHaber
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Ahmet 2 saat önce

Eğitim yok uzmanlara bir buçuk ay görev eğitimi bir buçuk ay da tören için kıt-a eğitimi veriliyor böyle yapmamalrı gerekir yıllarını dağda geçiren itlerin karşısına bir buçuk aylık eğitimle çıkarılıyorlar bilerek ölüme göndermek gibi, eğitim daha derin ve uzun olmalı sonuçta terörle mücadele timleri bunlar, bende gitmeyi düşünüyorum ve verilen eğitimin yetersiz olduğunun kânatindeyim umarım bunu birileri duyar ve daha iyi bir uzman eğitim sistemi yaparlar.

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Suna 2 saat önce

Nedense bu lanet seçim yaklaştığından beridir PKK saldırıları yeniden başladı.isid de de biz sessizlik hiç hayra alamet değil. Bizim bilmediğimiz neler dönüyor dünyada Allah'ım sonumuzu hayretsin. Olan hep halka oluyor

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