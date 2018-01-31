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Furkan Vakfı Operasyonunda Korkunç Detaylar: Yurtta 3 Erkek Öğrenciye..

Furkan Vakfına yönelik başlatılan soruşturmanın seyri değişmeye devam ediyor. Derinleştirilen incelemelerde Vakıf yurdunda kalan 3 erkek öğrencinin cinsel istismara uğradığı, öte yandan hırsızlık yapan öğrencilere de eziyet edilip ailelerinden fidye istendiği ortaya çıktı.

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Furkan Vakfı Operasyonunda Korkunç Detaylar: Yurtta 3 Erkek Öğrenciye..

Furkan Vakfına yönelik başlatılan soruşturmanın seyri değişmeye devam ediyor. Derinleştirilen incelemelerde Vakıf yurdunda kalan 3 erkek öğrencinin cinsel istismara uğradığı, öte yandan hırsızlık yapan öğrencilere de eziyet edilip ailelerinden fidye istendiği ortaya çıktı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
Furkan Vakfı Operasyonunda Korkunç Detaylar: Yurtta 3 Erkek Öğrenciye..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir sourşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine talimat verildi ve Furkan Vakfı’na yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yeni bilgiler elde edildi.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada önceki gün polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir kasada 314 bin, dolapta ise 50 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın kayıt dışı olduğu belirlenirken, vakıf hizmet binasının karşısında bulunan ve vakfa ait olduğu öğrenilen 5 katlı bir kaçak yurt da ortaya çıkarıldı.

Vakıf binasının bulunduğu mahsenden, gizli bir geçit aracılığıyla kırtasiye dükkanına giriş yapıldığı, buradan da vakfın karşısındaki kaçak yurda fiber hatlar çekildiği tespit edildi. Kaçak yurda çekilen fiber ağ ile Furkan Vakfı’na ait sosyal medya ve internet hesaplarının yönetildiği iddia edilirken, örgütün Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bağlantılarının da inceleme altına alındığı öğrenildi.

Cinsel İstismarı Yurt Yetkilileri Örttü

Öte yandan, 2012 yılında Furkan Vakfına ait olduğu öğrenilen bir erkek öğrenci yurdunda sorumlu olarak görev yapmakta olan C.K. isimli bir kişinin matematik dersi verdiği 3 erkek öğrenciye, cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Yurtta yatılı olarak kalan öğrencileri tek tek ’Başkan odası’ diye adlandırılan yere çağıran C.K.’nin, ’güreş yapma’ bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Çocukların, yaşadıklarını anlattıkları yurt müdürlüğü yetkilileri İ.K., S.A. ve H.K.’nin cinsel istismar olayını emniyete bildirmeyip suçu gizlediği saptandı.

Zincirleme İstismar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada, olayın bildirilmesi üzerine cinsel istismar şüphelisi C.K. hakkında ’Zincirleme çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, diğer 3 yurt yöneticisi hakkında ise ’Suçu gizleme’ suçundan 3 ayrı dava açıldı. Hakkında dava açılan tüm şüphelilerin de tutuklanıp ceza aldıkları öğrenildi. Yine 2009-20011 yılları arasında vakfa ait yurt yöneticilerinin, yurttan hırsızlık yaptıklarını iddia ettikleri çocukları alıkoyarak kaçırdıkları, işkence yaptıkları ve ailelerinden fidye istedikleri iddiaları üzerine bu kişiler hakkında dava açıldığı bildirildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara
kAYNAK: İnternethaber

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