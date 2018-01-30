Furkan Vakfı Operasyonunda Flaş Gelişme: Ele Geçirilen Para Şoke Etti

Bugün flaş bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Furkan Vakfı kurucusu Alpaslan Kuytul ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından polis, vakıf ve evlerde arama yaptı. Aramalarda ortaya çıkan para şoke etti.

Polis ekipleri, operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde arama yaptı. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan arama sonucu ortaya çıkanlar polisi bile şoke etti. Aramada sistem odası denilen ve bilgisayarlar ile kasaların bulunduğu oda da yaklaşık 350 bin lira para ele geçirildiği iddia edildi. Polis bu paralara el koyarak Emniyet'e götürdü.

Aynı binada ’sistem odası’ olarak adlandırılan bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı belirtildi. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

Valilikten Açıklama

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyonla ilgili etkinlik ve eylem yapılmasına yasak geldi.

Adana Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na ve vakıf yöneticileri ile vakıf ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve birçok yöneticisi ile irtibatı tespit edilen şüphelilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibat' ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, il genelinde park, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi gibi tüm faaliyetlerinin 2911 Sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı"

Kpsscafe.com.tr | Ankara