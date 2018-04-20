Fuhuştan Yakalandılar: Asıl Meslekleri Polisi Bile Şaşırttı

Bodrum'da bir otele fuhuş operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 4 kadın gözaltına alındı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre Bitez ve Gümbet mahallelerinde faaliyet göstermekte olan iki otele önceki gün gece saatlerinde polis ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Gümbet'te bulunan otelde fuhuş yaptıkları belirlenen 2'si Kırgızistan diğer 2'si de Ukrayna uyruklu olan 4 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan, yaşları 25 ile 28 arasında değişen 4 kadının meslekleri polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Alınan bilgilere göre kadınların çocuk doktoru, eczacı, tur rehberi ve bilgisayar teknikeri gibi meslek sahibi oldukları öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kadınlardan bilgisayar teknikeri Ukraynalı 26 yaşındaki G.P.'nin, "Tatil için buraya geldik. Bir hafta önce tanıştığımız arkadaşlarla samimi ilişkiler kurduk. Para karşılığı bu işi yapmıyoruz. Ciddiyiz, hepimiz ileriyi düşünüyoruz, Bodrum'u çok sevdik, tanıştığımız erkek arkadaşlarla evlenip, buraya yerleşmek istiyoruz" dedi.

Gözaltına alınan 4 kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildiği öğrenildi. Polis, fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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