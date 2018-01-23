Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fuhuş Operasyonunda 9 Memur Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş şebesine yönelik 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen ikisi Türk, 21'i yabancı kadın ile fuhuşta aracılık yaptığı öne sürülen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

banner396

Fuhuş Operasyonunda 9 Memur Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş şebesine yönelik 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen ikisi Türk, 21'i yabancı kadın ile fuhuşta aracılık yaptığı öne sürülen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

23 Ocak 2018 Salı 12:48
Fuhuş Operasyonunda 9 Memur Gözaltına Alındı

Fuhuş Operasyonunda 9 Memur Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş şebesine yönelik 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen ikisi Türk, 21'i yabancı kadın ile fuhuşta aracılık yaptığı öne sürülen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kadınları , telefon ve escort siteleri üzerinden VİP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları belirtildi.  Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce kent merkezi ve Seirk ilçesinde bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler daha önce belirlenen 22 ev ile 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet ve cezaevinde çalışanların bulundu 9 kamu görevlisinin de yer aldığı 35 kişi gözaltına alındı. Şebekenin kadınları, escort siteleri ve telefon aracılığı ile bir şifre ya da kod uygulamadan arayana istedikleri yerlere vip araçlarla ulaştırdığı belirlendi. İsteyen müşterilere, kadın fotoğrafları gönderildiği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fuhuş OperasyonuFuhuş Operasyonu GözaltıFuhuş Operasyonunda 9 Kişi Gözaltına Alındı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika Afrin'den Kahreden Haber Az Önce Geldi
Son Dakika Afrin'den Kahreden Haber Az Önce Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç Beş Soysuza Bu Sınırlarda Soluk Aldırmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç Beş Soysuza Bu Sınırlarda Soluk Aldırmayız"
Yozgat Saraykent'te Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Yozgat Saraykent'te Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim