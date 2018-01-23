Fuhuş Operasyonunda 9 Memur Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş şebesine yönelik 32 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı öne sürülen ikisi Türk, 21'i yabancı kadın ile fuhuşta aracılık yaptığı öne sürülen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kadınları , telefon ve escort siteleri üzerinden VİP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları belirtildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce kent merkezi ve Seirk ilçesinde bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler daha önce belirlenen 22 ev ile 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet ve cezaevinde çalışanların bulundu 9 kamu görevlisinin de yer aldığı 35 kişi gözaltına alındı. Şebekenin kadınları, escort siteleri ve telefon aracılığı ile bir şifre ya da kod uygulamadan arayana istedikleri yerlere vip araçlarla ulaştırdığı belirlendi. İsteyen müşterilere, kadın fotoğrafları gönderildiği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA