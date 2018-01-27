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Fuhuş Çetesi Çökertildi: Üniversiteli Kızları Silah Zoru ile..

İstanbul Emniyetinin titiz çalışması sonucu çökertilen bir fuhuş çetesinin üniversiteli kızları silah zoru ile çalıştırdığı ortaya çıktı.

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Fuhuş Çetesi Çökertildi: Üniversiteli Kızları Silah Zoru ile..

İstanbul Emniyetinin titiz çalışması sonucu çökertilen bir fuhuş çetesinin üniversiteli kızları silah zoru ile çalıştırdığı ortaya çıktı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:13
Fuhuş Çetesi Çökertildi: Üniversiteli Kızları Silah Zoru ile..

İstanbul'da skandal bir olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre bir fuhuş çetesi çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bahçelievler Şirinevler'de bir fuhuş çetesinin çocuk yaştaki kızlara silah zoruyla fuhuş yaptırdığı' bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan uzun incelemeler sonucu çete üyelerinin müşterilerine ulaşmak için internet üzerinden ilan verdiklerini belirleyen polis, çeteyle bu yolla irtibat kurdu. Seri numarası alınmış paralarla Şirinevler'deki adrese giden polis, çete üyeleriyle fuhuş pazarlığına girdi

Müşteri sandıkları sivil polislerden, kadınlarla bir saatlik ilişki için 200 lira isteyen çete üyeleri, seri numaraları belirlenmiş parayı alınca suçüstü şekilde yakalandı. Fuhuş çetesi üyeleri Ömer Ç., Şeyhmuz A. ve Barış E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyete götürülen çete üyeleri, ifadelesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan çete üyeleri hakkında tutuklama kararı verildi.

Fuhuş çetesinin elinden kurtarılan kızlardan üniversite öğrencisi Türkmenistanlı El., yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı: "Okul tatil olunca çocuk bakıp harçlığımı çıkartmak için İstanbul'a gelmiştim. Telefonda konuştuğum bir kadın bu adrese yönlendirdi. Beni silahlı adamlar karşıladı. Bana 'Sen daha önce parayla ilişkiye girdin mi diye' sordu. Ben de ısrarla 'Hayır fuhuş yapmam' deyince silahla tehdit ettiler"

10 Gün İçinde..

İlişki başına çetenin 200 lira aldığını, kendisine 20 lira verdiklerini söyleyen F. I. "Beni 10 gün içinde neredeyse 150 kişiye sattılar" diye konuştu. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı Ş.Ç. ile UgandalI R.N. ve N.A. da kurtarıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 27.01.2018 10:20
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Istanbul HaberIstanbul FuhuşFuhuş
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