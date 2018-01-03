Fransa'yı Eleonor Kasırgası Vurdu! 1 Kişi Öldü, 15 Kişi Yaralandı

Avrupa'yı sarsan Eleonor kasırgası, Fransa'da bir kişinin hayatını kaybetmesine , 15 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Fransa'da 36 bölgenin turuncu alarma geçmesine neden olan kasırga ülke genelinde hayatı adeta felç etti.

Kasırga, ağaçların devrilmesine çatıların yıkılmasına sebep oldu. Bir kişi hayatını kaybederken , 15 kişi de yaralandı. Ülkede maddi hasara da yol açan kasırga, evleri kış gününde elektriksiz bıraktı. Elektrik dağıtım şirketi, 225 bin evin elektrik sıkıntısı yaşadığını, 2 bin 500 görevlinin bu evlere tekrar elektrik iletilmesi için mesai harcadığını açıkladı. İngiltere ve İrlanda da etkili olan kasırganın özellikle elektrik konusunda Avrupa da sıkıntıya neden olduğu belirtildi.

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