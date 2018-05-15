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Fransa'dan Şok ABD-İsrail Açıklaması! Savaş Çıkabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan çok konuşulacak ABD-İsrail Açıklaması. Fransa, Tüm dünyanın karşı çıktığı ABD'nin İsrail kararına yönelik uyarılarda bulundu.

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Fransa'dan Şok ABD-İsrail Açıklaması! Savaş Çıkabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan çok konuşulacak ABD-İsrail Açıklaması. Fransa, Tüm dünyanın karşı çıktığı ABD'nin İsrail kararına yönelik uyarılarda bulundu.

15 Mayıs 2018 Salı 18:59
Fransa'dan Şok ABD-İsrail Açıklaması! Savaş Çıkabilir

Reuters Haber Ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliamla ilgili yaptığı yorumları aboneleriyle paylaştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Ortadoğu'yu patlamaya hazır bir bomba olarak nitelerken, ABD'nin tek taraflı attığı İsrail adımının , İsrail'in orantısız şiddet uygulamasının bu bombanın fitilini ateşleyebileceğini, Ortadoğu'da bir savaş çıkabileceğini söyledi. Parlementoda da konuşan Le Drian, "Diyalogun yerini şiddet aldı, bu savaşa yol açabilir.ABD ile hem fikir ayrılığımız var, hem de yöntemlerini doğru bulmuyoruz. İki olayda da tek taraflı olarak hareket etti." dedi.

Bu arada İsrail'in Türkiye'deki büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak 'Ülkene Dön' denilerek gönderildi. Bilindiği gibi dün Bakanlar Kurulu'nda Tel Aviv ve Washington'daki büyükelçilerin Türkiye'ye çağrılmasına yönelik karar alınmıştı.

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FransaFransa AbdSon Dakika
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