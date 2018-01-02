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Fransa'da Panik! Turuncu Alarm Verildi

Fransa'da etkili olan Elanor kasırgası sebebiyle ülkede 48 bölgede turuncu alarm verildiği bildirildi. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle Olağanüstü halin bir alt kademesi olan turuncu alarmın verildiği belirtildi.

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Fransa'da Panik! Turuncu Alarm Verildi

Fransa'da etkili olan Elanor kasırgası sebebiyle ülkede 48 bölgede turuncu alarm verildiği bildirildi. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle Olağanüstü halin bir alt kademesi olan turuncu alarmın verildiği belirtildi.

02 Ocak 2018 Salı 21:53
Fransa'da Panik! Turuncu Alarm Verildi

Fransa'da Panik! Turuncu Alarm Verildi

Fransa'da etkili olan Elanor kasırgası sebebiyle ülkede 48 bölgede turuncu alarm verildiği bildirildi. Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle Olağanüstü halin bir alt kademesi olan turuncu alarmın verildiği belirtildi.

Açıklamada Elanor Kasırgasının Paris başta olmak üzere, Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 km'ye çıkmasının beklendiği bildirildi. Fransa'da dün etkili olan Carmen fırtınası 65 bin evin elektriksiz kalmasına, bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FransaFransa Turuncu Alarm
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