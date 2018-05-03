Flaş: YSK 3 Adayın Cumhurbaşkanlığı Adaylığını Kabul Etmedi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması geldi. Güven yaptığı açıklamada 3 adayın başvurusunun kabul edilmediğini söyledi.

YSK, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, adaylığı seçmenler tarafından gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararını kamuoyuna açıkladı.

YSK'nin resmi internet sitesinden yayınlanan son dakika duyurusunda, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Doğu Perinçek, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Vecdet Öz'ün başvurularının kabul edildiğini yer verilirken bazı adayların da başvurusunun kabul edilmediği belirtildi.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018 tarihleri arasında 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN ADAYLAR

Öte yandan YSK, süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut isimlerinin, bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdiğini duyurdu.

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