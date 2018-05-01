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Flaş! YÖK'ten Diploma ve Üniversite Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu , yeni kurulacak üniversitelere dair önemli bir yazılı açıklama yayımladı.

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Flaş! YÖK'ten Diploma ve Üniversite Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu , yeni kurulacak üniversitelere dair önemli bir yazılı açıklama yayımladı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:04
Flaş! YÖK'ten Diploma ve Üniversite Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu , yeni kurulacak üniversitelere dair önemli bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, bazı üniversitelerin bölünerek yeni üniversiteler kurulmasına dair yasa tasarısıyla ilgili alınacak diplomalarla ilgili, "öğrencilerin girdiği üniversitenin değil mezun olacakları yeni kurulacak üniversitenin diplomasını alacaklarına dair" gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddiaların bulunduğu belirtildi.

Yasa tasarısındaki ilgili maddeyle mezuniyet belgeleriyle diplomaların, öğrencilerin talebi söz konusu olduğunda kayıt olunan üniversite yani halen öğrencisi oldukları üniversite adına düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır." denildi. Yakın tarihte büyük bir üniversiteyle ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği, durumun hiçbir şikayete konu olmadığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 01.05.2018 12:10
Anahtar Kelimeler:
FlaşYÖKYök Diploma
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