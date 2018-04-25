Flaş! Polat: Atamalar Öne Alındı 18 Bin Personel Alınacak

Sağlık Bakanlığı'nın kamu personeli alımlarıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Murat Polat Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları konusunda hazırlıklarını hızlandırdığını, atamaların Haziran ayında yapılacağını iddia etti.

Sağlık Bakanı Demircan ile bir fotoğrafını paylaşan Polat, konuyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı atamaları öne aldı Haziran ayında 18 bin sağlık personeli alacak." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan konuya ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.

2018 Yılı personel alımlarıyla ilgili Demircan, 19 bin kişilik işçi alımının yapılmaası için çalışmalar olduğunu, ayrıca 2018 yılında 27 bin ebe hemşire ve sağlık personeli alınacağını belirtmişti. Alımlarda KPSS Şartı aranacak, başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Atamalarla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?