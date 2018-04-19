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Flaş: Ömer Halisdemir Davasında Karar Verildi

Son dakika haberi geldi: Edinilen son bilgilere göre kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar verildi.

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Flaş: Ömer Halisdemir Davasında Karar Verildi

Son dakika haberi geldi: Edinilen son bilgilere göre kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada karar verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:59
Flaş: Ömer Halisdemir Davasında Karar Verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler, kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'i şehit etmişti. Söz konusu davada karar az önce verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir ile ilgili davada beklenen karar verildi. Habertürk Gazetesi Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre mahkeme, söz konusu davada 18 sanığın tamamını, darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İşte kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü anlar..

Siz ce idam gelmeli miydi? Yoksa kahraman askerimizi şehit eden askerler hakettiği cezayı aldı mı? Yorum kısmı aşağıda..

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hakan demir 2 saat önce

Allah razı olsun. adalet er-geç yerini buluyor Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin

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Uğur YILMAZ 2 saat önce

Eğer bu şerefsizler idam edilmezse adalete ihanet olur ceza benim vicdanımda yeterli değildir.

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ADEM ÜNAL 2 saat önce

Vatan hainlerine ve tecavüzcülere idam istiyoruz. onları vatandaşımızın verdiği vergiler ile beslenmesini istemiyoruz. bu konuda hakkımız haramdır onlara. İdam istiyoruz

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Selim 59 dakika önce

İdam edilmeli bu it sürüsü

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Nur 47 dakika önce

Eğer bu hainler o vatan millet aşkı i.in canını ve sevdiklerini hiçe sayarak o hain köpeklere karşı göğsünü sper edip vücuduna 40 kurşun yiyen mübarek aziz şehidimiz ÖMER HALİS DEMİR'i daha nice onun gibi aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmasın o hainlerin bir an önce idamla cezalandırılmalarını canı gönülden istiyoruz bir TÜRKmilleti olarak bu bizim en doğal hakkımız olsa gerek lüt fen idam gelsin gelsinki bu hainler uğrunda milyonlarca şehit verilen ve uğrunda akıtılan mübarek kanlar adına dalgalanan şanlı bayrağımız altında o hainleerin yaşamaya hakkı yok yok yooook bunu hazmedemiyorummmmm lütfen bu sesimizi duyun ve o hainlerin hakkettiği cezayı hakkettikleri şekilde verin yok öyle beslemek ağalar paşalar gibi yaşatamazsınız onları onların yediği herlokmada hainlik uğruna öldürdükleri aziz şehitlerimizin ve onların arkalarında bıraktıkları garip yetim ve öksüzlerin hakları var bunu asla göz ardı etmeyin unutmayın unutturmayın o hainler ölümü hakediyorlar biz TÜRK MİLLETİ olarak asla unutmayacağız unutturmayacağız sizde unutmayın onları beslemenize gönlümüz razı değil hakkımız haram olsun o hainlerin her yediği zerre lokma her içtiği zerre su damlası onlara zehir zıkkım kanlı irin olsun

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Ahmet 45 dakika önce

İdam gelmeli hemde acilen o hainlerin yedikleri her lokma zehir zıkkım olsun haram olsun hakkımız haram olsun unutmayacağız unutturmayacağız.....

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Yilmaz firat 32 dakika önce

Devlet yine bu köpeklere bakacagina idam etsin kimsenin öfkesi dinmiş degil olaya sehidimizin ailesi yonunden bakmak onemli

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