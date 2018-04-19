Flaş: Ömer Halisdemir Davasında Karar Verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler, kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'i şehit etmişti. Söz konusu davada karar az önce verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir ile ilgili davada beklenen karar verildi. Habertürk Gazetesi Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre mahkeme, söz konusu davada 18 sanığın tamamını, darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İşte kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü anlar..

Siz ce idam gelmeli miydi? Yoksa kahraman askerimizi şehit eden askerler hakettiği cezayı aldı mı? Yorum kısmı aşağıda..

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