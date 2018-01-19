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Flaş! Muş'ta Can Pazarı! Yeni Bilgi Geldi '6 Ölü, 20 Yaralı'

Muş ile Bingöl Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçtuğu bildiriliyor. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Flaş! Muş'ta Can Pazarı! Yeni Bilgi Geldi '6 Ölü, 20 Yaralı'

Muş ile Bingöl Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçtuğu bildiriliyor. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:35
Flaş! Muş'ta Can Pazarı! Yeni Bilgi Geldi '6 Ölü, 20 Yaralı'

Flaş! Muş'ta Can Pazarı! Yeni Bilgi Geldi '6 Ölü, 20 Yaralı'

Muş ile Bingöl Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçtuğu bildiriliyor. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son Dakika! Muş-Sohlan Karayolu üzerinde meydana gelen kazada Hatay'dan Muş istikametine gittiği öğrenilen A.Ö yönetimindeki 34 plakalı yolcu otobüsü, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı karayolunun hemen kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla Muş ve Solhan'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. 

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MuşMuş Son DakikaMuş Kaza
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