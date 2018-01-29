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Flaş İddia! Sberbank Denizbank'ı Satmaya Hazırlanıyor!

Sberbank'ın Denizbank'ı satmayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddialara göre potansiyel alıcıysa Emirates olacak. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank'ın satışı için potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı.

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Flaş İddia! Sberbank Denizbank'ı Satmaya Hazırlanıyor!

Sberbank'ın Denizbank'ı satmayı değerlendirdiği öne sürüldü. İddialara göre potansiyel alıcıysa Emirates olacak. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank'ın satışı için potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:44
Flaş İddia! Sberbank Denizbank'ı Satmaya Hazırlanıyor!
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Flaş İddia! Sberbank Denizbank'ı Satmaya Hazırlanıyor!

Sberbank'ın Denizbank'ı satmayı değerlendirdiği öne sürüldü. iddialara göre potansiyel alıcıysa Emirates olacak. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, sahibi olduğu Denizbank'ın satışı için potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre 2014 senesinden bu yana ABD va Avrupa'nın yaptırımları altındaki Sberbank, körfez bölgesinden bankaların da olduğu alıcılarla görüşmelere başladı. Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Dubai'nin en büyük bankası Emirates de Denizbank'ın satışıyla ilgilienenler arasında. Kaynaklara göre görüşmeler başlangıç aşamasında ve satışla sonuçlanmaya da bilir. Denizbank 3,5 milyar dolara 2002 yılında Dexia SA'dan satın alınmıştı. Aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük dokuzuncu bankası konumunda.

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DenizbankDenizbank SberbankDenizbank Satılıyor
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