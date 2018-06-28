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Flaş Haber: OHAL Uzatılmayacak-Yeni İhraç KHK'sı Geliyor

OHAL ve yeni KHK'larla ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre yeni KHK için tarih verildiği ve OHAL'in tekrar uzatılmaması üzerinde karar kılındığına yer verildi.

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Flaş Haber: OHAL Uzatılmayacak-Yeni İhraç KHK'sı Geliyor

OHAL ve yeni KHK'larla ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre yeni KHK için tarih verildiği ve OHAL'in tekrar uzatılmaması üzerinde karar kılındığına yer verildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 08:53
Flaş Haber: OHAL Uzatılmayacak-Yeni İhraç KHK'sı Geliyor

İhraç kararnamesi geliyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından ilk başkanlık kararnamelerinden biri, yaklaşan Yüksek Askeri Şura için çıkarılacak. Şura, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de toplanacak. YAŞ’a bu yıl sayıları yaklaşık 4 bin 500’ü bulan albayların tamamı yer alacak.

İlk başkanlık kararnamesi, yaklaşan YAŞ toplantısı için çıkarılacak. Şura, yeni dönemde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. YAŞ’a girecek askeri personele ilişkin çalışmalar ise uzunca bir süredir sürüyor. Listeler üzerindeki çalışmalarda özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemeler yoğunlaşmış durumda.

Halen ankesörlü telefon soruşturmalarını da kapsayan sayısı 3 binden 5 bine çıkan ihraç listesinin de YAŞ öncesi OHAL kalkmadan yayınlanması bekleniyor. YAŞ’a bu yıl sayıları yaklaşık 4 bin 500’ü bulan albayların tamamı girecek. Yeni düzenlemeler uyarınca, general ve amiraller için 1 yıllık bekleme süresi bile yeterli olurken kuvvetlerde daha çok 3 veya 4 yıllık rütbe bekleme süresini dolduran personele yönelik değerlendirmelerin öne çıktığı öğrenildi.

YAŞ'a ilişkin çalışmalar, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı nezdinde aylar önce başladı. Seçim süreci de dahil olmak üzere Şura'nın sekreteryasını yürüten Milli Savunma Bakanlığında yoğun toplantılar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

İHRAÇ KARARNAMESİ GELİYOR

Yüksek Askeri Şura hazırlıklarında listeler üzerindeki çalışmalar özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemeler üzerine yoğunlaşırken, bir süredir bekletilen ihraç kararnamesinin de YAŞ öncesi gelmesi bekleniyor. Ankesörlü kullanımı soruşturmalarını da kapsayan ve sayısı 3 binden 5 bine çıkan ihraç listesinin YAŞ öncesi OHAL kalkmadan yayınlanması bekleniyor.

OHAL UZATILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Tarihi seçim zaferinin ardından gerçekleşen görüşmeden ana gündem maddeleri arasında yeni sistemde yapılacak çalışmalar, OHAL ve bedelli askerlik olduğu öğrenildi.

Görüşmede OHAL'in uzatılmaması kararına varıldığı kaydedildi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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