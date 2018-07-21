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Flaş Haber: İlk Darbe Girişimi O Tarihte Oldu

MİT kumpası kapsamında başlatılan soruşturmada 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada flaş bir detay ortaya çıktı.

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Flaş Haber: İlk Darbe Girişimi O Tarihte Oldu

MİT kumpası kapsamında başlatılan soruşturmada 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada flaş bir detay ortaya çıktı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:01
Flaş Haber: İlk Darbe Girişimi O Tarihte Oldu

Flaş: İlk darbe 7 Şubat'ta oldu.

7 Şubat MİT kumpası soruşturması kapsamında, aralarında dönemin İstanbul İstihbarattan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ve gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da olduğu 14 kişi  hakkında önceki gün tutuklama kararı verildi.

Eski Radikal muhabiri Gökkılıç’ın eski polis müdürü Demirhan’dan aldığı talimat ile MİT görevlisi Mustafa Özer’in gözaltına alınması ve ifadelerini haberleştirdiği, MİT mensubunun deşifre olmasının amaçlandığı iddia edildi.

Söz konusu dava ile ilgili hazırlanan dosyaya göre İstanbul polisi 2011’de ‘KCK Basın Komitesi’ne yönelik baskın düzenledi. Düzenlenen baskınla gözaltına alınacaklardan biri de MİT irtibat görevlisiydi. MİT görevlileri, özel yetkili savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar’la görüştü ve konunun deşifre olması halinde pek çok MİT elemanının hayatının tehlikeye gireceğini anlattı. Buna rağmen savcılar MİT görevlileri için izleme kararı çıkarttı. 

Soruşturmadaki önemli tespitlerden biri de dosyada şu ifadeyle yer aldı:

“7 Şubat 2012’de savcının MİT Müsteşarı Fidan’ı ve 4 MİT görevlisini arayarak ‘İfade vermek üzere makamıma bekliyorum’ dediği, bunun tam Başbakan’ın ameliyat saatine denk getirildiği, Başbakan’ın ameliyata geç girmesiyle kumpasın bozulduğu, Fidan’ın gözaltına alınması için uğraşıldığı, gözaltına alınmasıyla birlikte, emri Başbakan’dan aldığı algısıyla o zamanki T.C. Başbakanın halen T.C. Başkanı olan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın narkozun etkisindeyken gözaltına alınmasının planlandığı, bu soruşturmanın FETÖ/PDY’nin seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmaya ilk teşebbüs girişimi olduğu anlaşılmıştır.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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