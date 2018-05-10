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Flaş Haber.. Hava Kuvvetlerine FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var !

İzmir merkezli başlatılan FETÖ soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlere operasyon düzenlendi.

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Flaş Haber.. Hava Kuvvetlerine FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var !

İzmir merkezli başlatılan FETÖ soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlere operasyon düzenlendi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 09:00
Flaş Haber.. Hava Kuvvetlerine FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var !

Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararları verildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bu soruşturma kapsamında, aralarında açıkta bulunan 91 muvazzaf askerin de yer aldığı 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının verilmesinin ardından İl Emniyet Müdülrükleri TEM ve KOM birimleri harekete geçti. Harekete geçen polis ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri gözaltına almaya başlad.

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