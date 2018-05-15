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Flaş Fetva: Abla Ölmüşse Baldızla..

Ünlü İlahiyatçı'dan flaş bir fetva geldi. Hayrettin Karaman yaptığı son dakika açıklamasında abla öldükten sonra baldızla evlenmenin caiz olduğunu söyledi.

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Flaş Fetva: Abla Ölmüşse Baldızla..

Ünlü İlahiyatçı'dan flaş bir fetva geldi. Hayrettin Karaman yaptığı son dakika açıklamasında abla öldükten sonra baldızla evlenmenin caiz olduğunu söyledi.

15 Mayıs 2018 Salı 15:29
Flaş Fetva: Abla Ölmüşse Baldızla..

Yazar ve ilahiyatçı Hayrettin Karaman yaptığı son dakika açıklamasında skandal ifadelere yer verdi.

Ünlü İlahiyatçı Karaman, takipçileri tarafından kendisine yöneltilen, “Bir görücü meselesi oldu, önce ablam için geldiler, daha sonra aynı kişi benim için geldi. İslami açıdan bir problem olur mu?” sorusunu kendisine ait web sayfasından yanıtladı. Karaman yaptığı son dakika paylaşımında ‘'Problem olmaz, Ablanızı isteyip bu olmazsa, sizi isteyebilir'' diyerek şu açıklamaları yaptı:

“Ablanızı isteyip bu olmayınca, onunla evlenemeyeceği ortaya çıkınca, sizi isteyebilir. Eğer ablanızla evlenmiş olsaydı, onunla evli bulunduğu sürece sizinle -ikinci bir eş olarak- evlenemezdi, iki kız kardeşi aynı zaman içinde birden almak, nikahlamak caiz değildir. Ama mesela ölmüş bir kadının kız kardeşi ile evlenmek caizdir. Vaktiyle ablanızla evlenmiş bir kimse bile -o ölünce veya boşanınca- sizinle evlenebiliyorsa, ablanızı istemiş, fakat onunla evlenmemiş birinin sizi istemesinde ve evlenmenizde elbette bir sakınca olmaz.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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