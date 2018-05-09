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Flaş: FETÖ'cüler 49 Milyon Kişinin Bilgilerini Çaldı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da gaygubet evinde yakalanan FETÖ'cülerin üzerinden 49 milyon kişinin kimlik bilgileri çıktı.

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Flaş: FETÖ'cüler 49 Milyon Kişinin Bilgilerini Çaldı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da gaygubet evinde yakalanan FETÖ'cülerin üzerinden 49 milyon kişinin kimlik bilgileri çıktı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:32
Flaş: FETÖ'cüler 49 Milyon Kişinin Bilgilerini Çaldı

Milyonlarca kişinin kimlik bilgileri çalındı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüolen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine gece yarısı eş zamanlı şekilde operasyonlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 28 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, araması bulunan 20 kişi ile bunlarla birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, döküman,  yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

67 BİN 545 TL , 2 BİN 650 DOLAR VE 120 EURO

Gaybubet evlerinde saklanarak, FETÖ'nün faaliyetlerine devam eden şahısların tespitine, örgütün 2018 sözde Afyonkarahisar yapılanmasının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 28 farklı adreste yapılan aramalarda, sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 adet sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 euro para ele geçirildi.

49 MİLYON KİŞİNİN BİLGİLERİNİ BULUNDU

Öte yandan, devam eden soruşturmada, FETÖ'nün Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu şahıslar ile, ülke genelinde firari  olan ve her yerde aranan örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şahısında yakalandığı bildirildi. Şahsın incelenen dijital materyalinde sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce soruşturmanın çok yönlü olarak devam etti belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaHaberFetöKimlik
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