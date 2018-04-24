Flaş! Erdoğan'dan İYİ Parti Açıklaması : Önümüzdeki Günlerde Göreceğiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Erken seçim tarihi olarak 24 Haziran'ı ilan etmemizin ardından, hemen erken seçim kararını mecliste aldık. YSK'da seçim takvimini oluşturuyor. Buna göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tuttuğu kayıtlara göre YSK'nın şartlarını taşıyan 10 parti katılıyor. Bu arada garip bir durumla karşılaştık. Ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir partiye geçerek bu partinin mecliste grup kurmasını sağladılar. Açıklamalar bu milletvekillerinin parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor.

Halbuki YSK'nın kararını incelediğimizde bu partinin zaten seçim hakkı kazanmış olduğunu görüyoruz. Buradaki amaç söz konusu partiyi seçime sokmak değil. YSK kararı gösteriyor ki bu parti zaten seçime girme hakkına sahiptir. Bu operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Siyasette ittifakları hukuken meşru kılan bizdik.

Bunun adımlarını biz attık. MHP ile ittifakımızı aylar öncesinden ifade ederek gerçekleştirdik.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.