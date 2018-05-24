Flaş! Cumhurbaşkanlığından Bedelli Askerlik Açıklaması

Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularına yanıt veren Kalın, Cumhurbaşkanlığı seçimi, iç ve dış politika ve vatandaşların beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bedelli Askerlik Gündemde mi? sorusuna seçim sonrası sinyali veren Kalın, "Terörle mücadelemiz devam ederken, Afrin ve başka operasyonlarda belli bir noktaya gelinmişken, gündemimiz de bir bedelli askerlik almadık. Şuan gündemimizde yok. Ama seçim sonrası ne olur, şartlar nedir bir daha değerlendirilir. Ancak şuanda gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Gençlerin Kitap okuma alışkanlığı kazanması gerektiğini belirten İbrahim Kalın, "Gençlerimiz, kaynaklarını internetle sınırlı tutmamalı. Elbette onların eleştirel yaklaşımları olmalı. Bu bizi, zinde tutar. Gençler yarınımızın teminatıdır sözünü ben, biraz eksik görüyorum. Onlar, bugünün de teminatı. Dolayısıyla muhatap almak çok önemli. Ancak gençlerimizin, kaynaklarını çeşitlendirmesi gerekir. Yalnızca internet kaynaklı olmamalı. Bizim çok yönlü büyük adamlarımız oldu. Her konuya vakıf. Yeniden bunu inşa etmeliyiz. Bizim gençlerimiz, Yunus Emre'yi de bilmeli, Gothe'yi debilmeli. Necip Fazıl'ı okuyup, Nazım Hikmet'i okumamak eksik olur. Bunları tokuşturmak yerine, en verimli şekilde okuyup zenginleştirmek gerekir" dedi.

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