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Flaş: CHP'li İsimler Yunanistan'da Gözaltına Alındı

CHP'li isimler Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin ziyaretler için gittiği Gümülcine'de Yunan polisleri tarafından gözaltına alındı.

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Flaş: CHP'li İsimler Yunanistan'da Gözaltına Alındı

CHP'li isimler Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin ziyaretler için gittiği Gümülcine'de Yunan polisleri tarafından gözaltına alındı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 22:48
Flaş: CHP'li İsimler Yunanistan'da Gözaltına Alındı

Batı trakya ziyareti kapsamında Yunanistan'ın Gümülcine kentine giden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin beraberindeki CHP'li heyet ülkeye alınmamıştı. Baız CHP'li isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Edremit Belediye Meclis üyelerinin 4 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Edremit Belediye Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Muharrem İnce'nin ziyaretleri için bir gün önceden Gümilcine'ye giden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve beraberinde bulunan Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş, Coşkun Taşkın ve Ali Yılmaz Diker'in Yunan polisi tarafından arandığı ve alıkonulduğuna yer verildi. 

Yunan polisinin, içinde Türk bayrağı ve şapka bulunan çantaları taşıyan Ertaş ve Taşkın'a ters kelepçe taktığı kaydedilen açıklamada, söz konusu meclis üyelerinin yaklaşık 4 saat boyunca alıkonulduğu, daha sonra da serbest bırakıldığına yer verildi.

Yapılan açıklamanın devamında, görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek amacıyla Gümülcine'ye geldiklerinine yer verdi.

Gümrük'ten geçerken hiçbir problem yaşamadıklarını ve geceyi burada geçirdiklerini anlatan Saka, şu ifadeleri kullandı

"Bugün Muharrem İnce'yi beklerken 2 arkadaşımızın yanına polis olduğunu öne süren sivil kişiler gelip ellerindeki torbalarda ne olduğunu sorarak ellerinde arama yetkisi olmamasına rağmen çantaları açtırdılar. Çantaların içinde çıkan 10 civarı Türk bayrağı ve üzerinde 'tamam' yazan şapka vardı. Bunları buradaki arkadaşlarımıza hediye olarak vermek üzere yanımıza almıştık. Hiçbir yetkileri olmadan aracımızı didik didik arayarak bayrakları da alarak arkadaşlarımızı gözaltına aldılar."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaChpYunanistan
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