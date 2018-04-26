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Flaş: Bedelli Askerlik 2018'de Çıkacak mı? Yeni Gelişme

Bedelli askerliği bekleyen vatandaşları üzen gelişme ! Az önce yapılan açıklamada bedelli askerlik meselesinin AK Parti MKYK'da gündeme geldiği belirtildi.

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Flaş: Bedelli Askerlik 2018'de Çıkacak mı? Yeni Gelişme

Bedelli askerliği bekleyen vatandaşları üzen gelişme ! Az önce yapılan açıklamada bedelli askerlik meselesinin AK Parti MKYK'da gündeme geldiği belirtildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:23
Flaş: Bedelli Askerlik 2018'de Çıkacak mı? Yeni Gelişme

Bedelli askerlik bekleyenleri üzen açıklama az önce geldi.ü

Hürriyet Gazetesinde yer alan haberde bedelli askerlikte son durum hakkında bilgi verildi ve meslenin AK Parti MKYK'da gündeme geldiği ancak yapılan oylama sonucu ret kararı çıktığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan haberde MKYK'daki bedelli oylaması ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

AK Parti MKYK’da bedelli askerlik konusu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyelerinin konuyu gündeme getirip, “Büyük beklenti var” denilen bedelli askerlikle ilgili olarak Erdoğan da, “Bize de talepler geliyor” dedi. Erdoğan’ın, “Siz ne düşünüyorsunuz” demesi üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri görüş bildirdi. “Büyük beklenti oluşturan bu talebin karşılanmasını” isteyenlerin yanı sıra Suriye’deki operasyonların sürdüğü bir dönemde bedelli askerlik uygulamasının getirilmesinin doğru olmayacağını ve tepkiyle karşılanacağını söyleyenler de oldu. Birçok üye de görüş bildirmek için söz talebinde bulununca Erdoğan, “Böyle olmayacak, kimler istiyor, kimler istemiyor” diyerek oylama yaptırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Önceki gün açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik meselesinin seçim sürecinde gündemlerinde olmayacağını söylemişti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bedelli askerlik çıkmalı mı? Yorum kısmı aşağıda.

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Kaynak: Hurriyet

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Cumhurbaşkanı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması
Cumhurbaşkanı'ndan Bedelli Askerlik Açıklaması
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Yorumlar
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A1 2 saat önce

Ciksin benim babam

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Ömer ÖZYURT 2 saat önce

Belli ki çoğu MKYK üyelerinin yeğenlerinin askerlikle herhangi bir bağı kalmamış

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Ak genç 2 saat önce

Artık bu gençlerin sesi duyulmalı

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Baki 2 saat önce

Bence bedelli askerlik çıksın

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Ebuturap 2 saat önce

Bence olmalı hiç bir sıkıntıda olmaz ama çıkmasa seçime zarar verebilir

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Mehmet 2 saat önce

Oylamada red oyu verenler çocuklarına akrabalarına daha önceden çürük almışlar şimdilik askerliği geçen Yok çocukları akrabaları ne zaman kaçak durumuna düşerse o zaman çıkarırlar milyonların kaderi küçük bir sürünün dudağı arasında

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Murat Güzel 2 saat önce

Çıkmasın Türk evladına yakışmıyor orda da gerekli bölümlerde eğitimci ve bakımcı insan lazım gitsin yiğitce aslanlar gibi askerliklerini yapsınlar askerlik kutsal bir görevdir biz gitmek için can atıyoruz yaş sınırına takılıyoruz bedelli de neymiş

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coşkun 1 saat önce

tabiki çıkmamalı

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