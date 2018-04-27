Flaş: Başbakan'dan Abdullah Gül'ün Adaylığı Hakkında Yeni Açıklama

Son dakika haberi: Başbakan'dan Abdulah Gül hakkında yeni açıklama geldi.

İzmir Alsancak garında, CNN TÜRK'te Erdoğan Aktaş’ın moderatörlüğünü yaptığı gazetecilerin de katılımıyla ‘’ Başbakan İle Gündem’’ adıyla bir ortak canlı yayınına katılan Başbakan Binali Yıldırım, şu açıklamaları yaptı:

"Abdullah Gül'ün adaylığından bize ne? Adaysa çıkar millet seçer. Yarın bir açıklama yapacakmış galiba ben değerlendirmelerimi yaptım. AK Parti ona bütün makamları verdi sonrası tekrara giriyor. Abdullah Bey'in başından beri ben partimin emrindeyim demesini bekliyordum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde esasında o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı şeyi yaptı. Partim daha önemli burada yapacak çok iş var diye büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün konuşmalarda arkadaşlarımızın sen geç demelerine rağmen bunu yaptı. Bugün onları hatırlama gündür. Şu bir haftadaki baş döndürücü trafiğin bir anlamı yok."

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