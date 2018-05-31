Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'

Cezaevlerindeki doluluk sebebiyle aynı yatağa 3 kişinin yattığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mahkum affının kısa sürede çıkması gerektiğini, bunun geri dönüşünün olmadığını söyledi.  

banner396

Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'

Cezaevlerindeki doluluk sebebiyle aynı yatağa 3 kişinin yattığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mahkum affının kısa sürede çıkması gerektiğini, bunun geri dönüşünün olmadığını söyledi.  

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:46
Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'

Cezaevlerindeki doluluk sebebiyle aynı yatağa 3 kişinin yattığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mahkum affının kısa sürede çıkması gerektiğini, bunun geri dönüşünün olmadığını söyledi.  

Mustafa Kalaycı, "Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız. Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette.

Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık" dedi.

Mahkum affıyla ilgili yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla paylaşabilirsiniz. Sizce Af Çıkmalı mıdır? Çıkarsa kimleri kapsamalıdır?

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMahkum AffıMahkum Affı Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
X 3 saat önce

Onun ailesinden birunu oldurmuss birini cikarsonlarda gorsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yusuf 3 saat önce

Af cıkmalı..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 3 saat önce

Kesinliklikle çıkmamalı teröristleri de cezaevleri dolu olduğu için alıp besleyememe gibi bir durumunuz varsa eğer öldürün gitsin o zaman sizde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mahkûm yeğeni 3 saat önce

Allah askina af ciksin artik amcamin cocuklari perisan durumda daha 5 yasinda yeter artik duyun sesimizi lütfen yalvarıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Jale bekar 2 saat önce

Kesinlikle af çıkmalı icerdeki insanlarinda ikinci bir şansa ihtiyacı var üç kişi bir yatakta işsiz bozuk bir pisikolojiyle topluma kazandırmamız mümkün değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zeynep 2 saat önce

Affın çoktan çıkması gerekliydi onca yatan masum insan var. Herkes hata yapabilir hataya düşebilir onları birde siz mutlu edin hem onları hem Aileleri sevdiklerini mutlu edin. Umutsuzluğa düşürmeyin onları genel af istiyoruz tacavüzcülere tacizlere af olmasın ama genel bi af olsun Rabbim her kulunu affedendir Rabbim affediyorsan sizler neden affetmiyesiniz ki ne olursunuz bi af çıkarında Aileler eşler çocuklar mutlu olsun sevdiklerine kavuşsunlar lütfen af istiyoruz..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Servet 2 saat önce

Tabiki çıkmalı ama bunu bir partiye oy devşirme veya seçim malzemesi yapılmaması gerekir. Milletin duygularıyla oynanmamali...okullarımızda iyi bir eğitim vermiş olsaydınız hapisaneler yapmak zorunda kalmazdiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nadir 2 saat önce

Bunca insanın canını yakmış mafya bozuntusu ve tetikçileri içerde bu öldürülen insanların yakınlarına ne diyecek yetkililer içerisi doldu fetoden asam alamıyoruz mecbur çıakrtalım öylemi .lanet gelsin başınıza

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak
Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan UBER Açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan UBER Açıklaması
Bebek Katili Fistanlı Kahpelerin Klavyelisine Hapis Şoku!
Bebek Katili Fistanlı Kahpelerin Klavyelisine Hapis Şoku!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim