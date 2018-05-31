Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'

Cezaevlerindeki doluluk sebebiyle aynı yatağa 3 kişinin yattığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mahkum affının kısa sürede çıkması gerektiğini, bunun geri dönüşünün olmadığını söyledi.
Mustafa Kalaycı, "Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız. Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette.
Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık" dedi.
Mahkum affıyla ilgili yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla paylaşabilirsiniz. Sizce Af Çıkmalı mıdır? Çıkarsa kimleri kapsamalıdır?
KPSSCAFE - ANKARA
Onun ailesinden birunu oldurmuss birini cikarsonlarda gorsun
Af cıkmalı..
Kesinliklikle çıkmamalı teröristleri de cezaevleri dolu olduğu için alıp besleyememe gibi bir durumunuz varsa eğer öldürün gitsin o zaman sizde
Allah askina af ciksin artik amcamin cocuklari perisan durumda daha 5 yasinda yeter artik duyun sesimizi lütfen yalvarıyorum
Kesinlikle af çıkmalı icerdeki insanlarinda ikinci bir şansa ihtiyacı var üç kişi bir yatakta işsiz bozuk bir pisikolojiyle topluma kazandırmamız mümkün değil
Affın çoktan çıkması gerekliydi onca yatan masum insan var. Herkes hata yapabilir hataya düşebilir onları birde siz mutlu edin hem onları hem Aileleri sevdiklerini mutlu edin. Umutsuzluğa düşürmeyin onları genel af istiyoruz tacavüzcülere tacizlere af olmasın ama genel bi af olsun Rabbim her kulunu affedendir Rabbim affediyorsan sizler neden affetmiyesiniz ki ne olursunuz bi af çıkarında Aileler eşler çocuklar mutlu olsun sevdiklerine kavuşsunlar lütfen af istiyoruz..
Tabiki çıkmalı ama bunu bir partiye oy devşirme veya seçim malzemesi yapılmaması gerekir. Milletin duygularıyla oynanmamali...okullarımızda iyi bir eğitim vermiş olsaydınız hapisaneler yapmak zorunda kalmazdiniz
Bunca insanın canını yakmış mafya bozuntusu ve tetikçileri içerde bu öldürülen insanların yakınlarına ne diyecek yetkililer içerisi doldu fetoden asam alamıyoruz mecbur çıakrtalım öylemi .lanet gelsin başınıza