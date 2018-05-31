Flaş Açıklama 'Bunun Geri Dönüşü Yok Mahkum Affı Çıkacak!'

Cezaevlerindeki doluluk sebebiyle aynı yatağa 3 kişinin yattığını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mahkum affının kısa sürede çıkması gerektiğini, bunun geri dönüşünün olmadığını söyledi.

Mustafa Kalaycı, "Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız. Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette.

Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık" dedi.

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