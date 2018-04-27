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Flaş! Abdullah Gül'den Açıklama Geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında suskunluğunu bozdu.

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Flaş! Abdullah Gül'den Açıklama Geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında suskunluğunu bozdu.

27 Nisan 2018 Cuma 13:58
Flaş! Abdullah Gül'den Açıklama Geldi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışında Maslak'taki Orman Müdürlüğü'nün yanındaki camiye gelen basın mensuplarının 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek erken seçimlere ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Adaylığı ile ilgili sessizliğini koruyan Gül, yarın basın toplantısı düzenleyeceğini ve kararını söyleyeceğini belirtti. Abdullah Gül, "Ülkemiz olağanüstü seçime gidiyor. Önce memleketimiz için hayırlı olsun. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar bunlar da bunun bir parçası, bunlardan kaçınılamaz. Memleketin geleceğinden kaygı duyan tartışan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.

Bugünlerde bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor. Bunlara bir cami önünde açıkçası konuşmak, düşüncelerimi açıklamak istemem. Yarın sizi çağıracağım. Detaylı olarak yarın anlatacağım." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 27.04.2018 14:15
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Abdullah Gül Son DakikaAbdullah Gül
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