Fıstık Krizinde Yeni Gelşime! Fiyatlar Düşüyor

Antep Fıstığında fiyatların 220 liraya kadar çıkmasını protesto eden tatlı üreticileri içerisinde Antep Fıstığı bulunan tatlı ürünlerine yönelik protesto kararı almış ve bu ürünlerin üretilmeyeceğini söylemişti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıba, Fıstık satıcıları ve baklava üreticileriyle görüşerek fiyatların düşürülmesi konusunda görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, konunun tatlıya bağlandığını söyledi. Fakıbaba, "Antep fıstığı konusu da son görüşmelerimizin ardından tatlıya bağlandı. Arkadaşlar doğru olan hak olan fiyata çekelim dedik ve şu anda 160 liraya kadar düştü. Önemli olan problem çıkmadan bu işin halledilmesi. Baklavacı arkadaşlara 220 liradan alıyorken artık 160 liraya düştü. Onlara siz de baklava fiyatlarını düşürün dedim." ifadelerini kullandı.

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