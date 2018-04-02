Firari Sanık Can Dündar Hakkında Kırmızı Bülten Çıkarıldı

MİT Tırlarının durdurulmasına dair davanın firari sanıklarından Can Dündar hakkkında giyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına dair gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına, iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi : Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri'ne 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328. maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığı'ndan temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217. maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir." ifadelerine yer verildi.

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