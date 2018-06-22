Fikri Işık: Kaptan Tecrübeli Olursa Bu Fırtınayı Atlatabilirsiniz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Çayırova Şubesi'ni ziyaretinde konuştu. Burada balkan göçmenlerinin büyük önemi olduğunu söyleyen Işık, "Ben çocukken Gümüşhane'den geldim. Benim Kocaeli'ye gelme sebebim ekonomikti. Yani karnımı doyurmak, geçinmek içindi. Ama Bulgaristan'dan gelen, Yunanistan'dan gelen, Balkanların tamamından gelen insanlarımızın derdi ekmek, aş, geçim derdi değildi. Sizin derdiniz imanınızı koruma, değerlerinizi muhafaza etme, o yüzyıllarca yaşattığınız kültürünüzü koruma derdiydi." şeklinde konuştu.

BAL-Türk Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Koç da Başbakan Yardımcısı Işık'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz Balkan Türkleri olarak her zaman devletimizin yanında yer aldık. Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, bakanlığı döneminde de bizleri hep ziyaret etmiş, sorunlarımızı dinlemiş ve çözüme kavuşturmuştur. TİKA'nın Balkanlarda yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Işık , daha sonra Gebze Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Burada, 24 Haziran 2018 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı, "Fırtınalı döneme girdik. Bu fırtınalı dönemde kaptanın tecrübeli olması çok önemlidir. Eğer kaptan tecrübeli olursa bu fırtınayı atlatmak mümkün, ama kaptan tecrübesiz, tayfalar veya kadro yetersiz olursa işte o zaman birtakım büyük risklerle karşı karşıya kalmamak mümkün değil. 2008 küresel kriz, aldığımız önlemler sayesinde Türkiye'yi teğet geçti. Türkiye 10 yılda 9 milyon istihdam oluşturdu. Şimdi önümüzde de böyle bir dönem var. Bu dönemin iyi yönetilmesi, Türkiye açısından kritik. 24 Haziran'da sizler önemli bir karar vereceksiniz. İş insanlarımız, sanayicimiz, tüccarımız sırtında yumurta küfesi olan insanlardır. Sadece kendi sorumluluğunu taşımaz, beraberinde de çalıştırdığı onlarca insanın, yüzlerce insanın sorumluğunu da taşır. Dolayısıyla bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi, risklerin minimize edilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi açısından 24 Haziran seçimlerini önemsiyoruz, sizlerin de önemsediğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

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