FETÖ'nün Yeni Kripto Yapılanması: 28 İlde Dev Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kripto 60 ismi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları üzerinde inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda ByLock kullanıcısı olup, örgüt içerisinde sözde eğitim danışmanlığı adı altında askeri okullarda okuyan öğrencilerle örgüt arasındaki bağı kurduğu, bilgi akışı sağladığı ve köprü vazifesi gördüğü belirlenen 60 isim tespit edildi.

Maddi Destekte de Bulunuyorlarmış

Askeri öğrenciler ile örgüt arasında körü vazifesi görmelerinin yanı sıra maddi desteklerde de bulundukları tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verildi. Talimatın verilmesi sonrası bugün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde 60 adres belirledi. Belirlenen bu adreslere de polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen ilk operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheli isimin 15'ini yakalayıp gözaltına alan ve adreslerinde aramalarda bulunan polisin yakalama çalışmaları devam ederken, soruşturmayı yürüten makamlarca ayrı bir önem verilen ve ilk defa tespit edilen bu yapının örgütün görünmeyen yüzüyle görünen yüzü arasındaki yapı olduğu ve askeri okullardaki yapılmanın deşifre edilmesinde büyük faydası olacağı belirtildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara