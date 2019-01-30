FETÖ'nün Kritik İsmi Türkiye'ye Getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim E., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Azerbaycan güvenlik güçleri iş birliğiyle yakalanarak, Türkiye’ye getirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nin yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Azerbaycan yapılanmasında üst düzey yönetici olduğu tespit edilen, kapatılan Zaman Gazetesi’nin Azerbaycan’daki matbaasının sahibi İbrahim E. hakkında, daha önce yakalama kararı çıkarıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yeri tespit edilerek takibe alınan İbrahim E. hakkında Azerbaycan güvenlik güçlerine de bilgi verildi. MİT’in desteğiyle Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan İbrahim E., geçen hafta Türkiye’ye getirilerek emniyete teslim edildi. İbrahim E.’nin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusunun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.



NİJERYA’DAN ÜLKEYE GİRERKEN YAKALANDI



Diğer taraftan, örgütün Nijerya yapılanmasında yer alan ve FETÖ/PDY’ye ait şirkette genel müdürlük yaptığı tespit edilen Zübeyir Gülabi, geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı. İstanbul’dan Ankara’ya getirilen Gülabi, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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