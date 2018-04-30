FETÖ Şüphelisi Çift Kayseri'de Kıskıvrak Yakalandı

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde aranan karı koca Kayseri'de yakalandı.

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan S.D. isimli kadın ve kocası H.D., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltınaa alındı. Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çift, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından FETÖ şüphelisi çiftin İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.

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