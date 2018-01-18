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FETÖ Sanığından Bomba ByLock İtirafı: Bakın ByLock'u Kim Yüklemiş

Adana'da görülen FETÖ davasında tutuksuz olarak yargılanan sanık, hakim olarak görev yaptığı yerde ByLock'un yüklendiğini itiraf etti.

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FETÖ Sanığından Bomba ByLock İtirafı: Bakın ByLock'u Kim Yüklemiş

Adana'da görülen FETÖ davasında tutuksuz olarak yargılanan sanık, hakim olarak görev yaptığı yerde ByLock'un yüklendiğini itiraf etti.

18 Ocak 2018 Perşembe 16:55
FETÖ Sanığından Bomba ByLock İtirafı: Bakın ByLock'u Kim Yüklemiş

Adana'da devam eden FETÖ soruşturması kapsamındai hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlaması ile 15 yıla kadar hapsi istenen eski hakimin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Görülen davada hayret verici bir itiraf geldi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilen sanık O.Ö.C, Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan O.Ö.C. isimli kişi verdiği savunmasında,  üniversiteden mezun olduktan sonra cemaat evlerinde hakimlik ve savcılık sınavına hazırlandığını söyledi.

Bayburt'ta 2014 yılında görev yaparken ağır ceza mahkemesi başkanının kendisine, terör örgütü FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u indirmesini söylediğini belirten O.Ö.C, "Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı beni odasına çağırdı. Bana 'Bir uygulama indirmemiz lazım' dedi. ByLock'u indirirken ben onun cemaatten olduğunu ve bunun gizli bir program olduğunu bilmiyordum. Programı 2,5 ay kadar kullandım." ifadelerini kullandı.

Hataya Düşürdüler

Tutuksuz yargılanan sanık O.Ö.C, ByLock programı üzerinden 2014 yılında yapılan HSYK seçimlerine yönelik birtakım mesajların geldiğini aktararak şu sözleri söyledi:

"Bank Asya'daki hesabımda 2010 yılından bu yana hesap hareketliliği yoktur. Ben tüm bildiklerimi anlattım. Samimi olarak pişmanım. 2014 yılı sonunda ben bu örgütle ilişkimi kestim. Ben bu cemaat adıyla anılan yapı tarafından hataya düşürüldüğümü beyan ediyorum. Bu yapının insanlara dini konularda hizmet ettiğini düşünmüştüm. Ben bu yapının çözülmesi için 50'ye yakın mahkemede tanıklık beyanında bulundum. Beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti duruşmayı erteleme kararı aldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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