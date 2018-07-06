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FETÖ Sanığı Bursa Eski Valisine Ev Hapsi Verildi 

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında aralarında eski Bursa Valisi'nin de bulunduğu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, iki sanığa ev hapsi verirken...

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FETÖ Sanığı Bursa Eski Valisine Ev Hapsi Verildi 

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında aralarında eski Bursa Valisi'nin de bulunduğu 3 sanığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, iki sanığa ev hapsi verirken...

06 Temmuz 2018 Cuma 19:23
FETÖ Sanığı Bursa Eski Valisine Ev Hapsi Verildi 

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında aralarında eski Bursa Valisi'nin de bulunduğu 3 snaığın tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verirken, diğer sanıkl Mehmet Ali Yayıkçı hakkında gerçekleştirilen itirazı reddetme kararı aldı. 

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığı yaşlandıkları gerekçesiyle 50'şer bin TL kefalet ödeyerek tahliye etmesi kararına itirazı değerlendiren üst mahkeme, Harput ve Ali Kemal Turhan'a ev hapsi cezası verirken, sanıklardan Yayıkçı hakkında yapılan itirazı reddetti. 

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