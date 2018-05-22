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FETÖ'nün Yeni Programı: Telefonunuzda O Uygulama Varsa Silin

Flaş gelişme ! Iğdır merkezli devam eden FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan örgüt üyelerinin aralarında iletişim kurmak için yeni bir telefon uygulaması kullandığı ortaya çıktı.

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FETÖ'nün Yeni Programı: Telefonunuzda O Uygulama Varsa Silin

Flaş gelişme ! Iğdır merkezli devam eden FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan örgüt üyelerinin aralarında iletişim kurmak için yeni bir telefon uygulaması kullandığı ortaya çıktı.

22 Mayıs 2018 Salı 19:45
FETÖ'nün Yeni Programı: Telefonunuzda O Uygulama Varsa Silin

FETÖ operasyonunda flaş bir detay daha ortaya çıktı.

Iğdır merkezli başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mensuplarını yakalamak için Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma ve araştırmalara kararlı şekilde devam ediyor.

Ekipler, bir süre önce örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Iğdır'ın da aralarında bulunduğu 18 ilde operasyon yaptı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında binbaşı, yüzbaşı, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 21 şüpheliyi gözaltına alan polis, bu kişilerin ifadeleri sonucu örgüte ilişkin önemli detaylara ulaştı.

Emniyette sorgulanan zanlılardan astsubay İ.A, ifadesinde, daha çok gizli haberleşme programı "ByLock" üzerinden irtibat kurdukları bilinen örgüt mensuplarının birbiriyle halen iletişim halinde olduklarını belirterek, örgüt mensuplarıyla internet aracılığıyla "ooVoo" programı üzerinden iletişim kurduklarını anlattı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı araştırmalarda örgüt mensuplarının birbirleriyle haberleşmede bu programı kullandığını saptadı.

Polis ekipleri, FETÖ üyelerinin "ooVoo" programı aracılığıyla görüştüğü kişileri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

"ooVoo" PROGRAMINA DİKKAT !

İnternet üzerinden indirilen çoklu sohbet ve video konferans programı olan "ooVoo", internetten video konferans imkanı sunan "Google Hangouts", "Skype", "Facetime", "Fring", "Qik" ve örgüt mensuplarının da kullandığı "Tango" gibi sohbet programları arasında yer alıyor.

Aynı anda 12 kişiye kadar video konferans yapılabilen bu program internetten ücretsiz indirilen bir uygulama. Kullanıcının, sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter ya da e-posta adresleri üzerinden paylaştığı bir linke tıklayan herkese video konferansa katılma olanağı sunan uygulamanın iOS, Android, Windows ve Mac için geliştirilmiş farklı versiyonları bulunduğu belirtiliyor.

FETÖ/PDY mensuplarının da kullandığı anlaşılan ooVoo programının, video konferansa katılmak için bilgisayar ya da internet olanağı sunan cep telefonuna indirilmesine de gerek olmadığı kaydediliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: Mynet

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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