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FETÖ'nün Üyelerine Yolladığı Son Talimat Ortaya Çıktı

Terör örgütü FETÖ'den üyelerine yeni bir mesaj geldi. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişilerin telefonlarında örgütün son uyarısı ortaya çıktı.

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FETÖ'nün Üyelerine Yolladığı Son Talimat Ortaya Çıktı

Terör örgütü FETÖ'den üyelerine yeni bir mesaj geldi. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan kişilerin telefonlarında örgütün son uyarısı ortaya çıktı.

12 Haziran 2018 Salı 12:42
FETÖ'nün Üyelerine Yolladığı Son Talimat Ortaya Çıktı

Son dakika haberi: Terör örgütü FETÖ'nün üyelerine yeni mesaj.

Bir süre önce İpsala Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak istediği sırada ekipler tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı verilen Sevim D. ve doktor eşi Erol D'nin cep telefonları incelemeye alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen şüphelilerin cep telefonlarında yapılan araştırmalar tamamlandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre Sevim D'nin telefonunda yapılan incelemede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine bazı talimatlar verdiği tespit edildi. Bir yönetici tarafından FETÖ üyelerine gelen talimatta, Yunanistan'a kaçan terör örgütü üyelerinden çok dikkatli olmalarıın istendiğine yer verildi.

Gönderilen mesajda örgüt üyelerine şu uyarılar yapıldı: "İyi giyinin, sakal tıraşı olun, mülteci görüntüsünden kaçının. Peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın ya da fazla dışarı çıkmayın. Mümkünse Atina'ya geçin. Selanik küçük bir havalimanı" Talimatı okuyan FETÖ üyelerinden mesajları silmeleri istendiği de belirlendi.

Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, jandarma ve polis ekipleri son 5 ayda Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçma girişimindeki 150'ye yakın FETÖ şüphelisi, 17 PKK, 2 DEAŞ ve 2 MLKP terör örgütü üyesi zanlıyı yakaladı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaFetöHaber
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