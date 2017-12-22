FETÖ'nün Masumlara Kurduğu ByLock Tuzağı Deşifre Edildi-Diğer Telefon Uygulamaları ile..

15 Temmuz sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün oyunları bir bir ortaya çıkmaya başladı. FETÖ'cülerin kendi aralarında haberleşmek için kullandığı akıllı telefon mesajlaşma uygulaması ByLock'u masum insanlara zarar verebilecek şekilde tasarlayan FETÖ'nün bu oyunu MİT tarafından bozuldu.

Karar Gazetesinden Hilal Öztürk'ün kaleme aldığı yazısına göre ByLock'u diğer bazı telefon uygulamalarına entegre eden FETÖ, bu uygulamaları indirenleri ByLock'u indirmiş gibi gösterdiği belirtildi. Hilal Öztürk kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"ByLock’u bazı uygulama programlarıyla ilişkilendirerek masum insanları karanlık bir kumpasın içine çekmek isteyen FETÖ’nün planı MİT’e takıldı. Uzun süredir titiz bir çalışma yürüten MİT, iradeleri dışında telefonlarına ByLock izi bırakılan çok sayıda kişiyle ilgili raporunu tamamladı. Yeni listeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Buradan da Türkiye genelindeki tüm savcılıklara listeler gönderecek. Böylece FETÖ’nün hem devleti hem toplumu hedef alan şeytani planının mağduru olan insanlar aklanacak."

At İzi Kumpası

FETÖ'ye propaganda fırsatı vermemek için derin çalışmalarını yürüten Milli İstihbarat Teşkliatının izlediği yolları aktaran Öztürk şu şekilde devam etti: "ByLock’u deşifre eden MİT’in özel ekibi, örgütün ‘at izi’ kumpasını çözmek için yürüttüğü çalışmayı FETÖ’ye propoganda fırsatı vermemek için gizlilik içinde yürüttü. ByLock’a iradeleri dışında yönlendirilmiş olabilecek kullanıcılarla ilgili tespitler yapıldı. Ancak hassas yürütülen incelemeler sırasında, örgütün üst seviyendeki kripto üyelerinin de bu uygulamaları indirdiği, böylece Mor Beyin üzerinden bağlanan diğer insanlar arasına gizlenmeyi hedeflediği belirlendi. FETÖ’nün ayrıca, örgütsel haberleşme ağının deşifre olması halinde kendilerini aklamanın yanısıra, toplumda ByLock yüzünden duyulan rahatsızlığın artmasını ve delillere karşı güvensizlik oluşturmayı da amaçladığı anlaşıldı. Ancak yürütülen titiz çalışmayla, bu amaç da boşa çıkarıldı."

Gizli Kodlarla Kurulan Tuzak

Diğer uygulamalara entegre edilen gizli kodlarla masum insanlara kumpas kurulduğunu söyleyen Öztürk, "Araştırmadaki en önemli kriterin ByLock’ta kalma süresi (saniye) olduğu öğrenildi. Mor Beyin adlı şirketin uygulamalarını kullanırken ByLock’ta saniyelerle iz bırakan kişiler ile örgüt üyelerinin kullanım süreleri arasında önemli bir fark olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin ByLock’u kullanma rutinleri ile o sırada ByLock’ta olduğunun bile farkında olmayan kullanıcıların ayrılması bu şekilde yapıldı. Yaklaşık 120 bin kişilik ByLock kullanıcı listesinden FETÖ’nün bu tuzağına düştüğü anlaşılan önemli miktardaki kullanıcının ayıklanması sağlandı." ifadelerini kullandı.

Tuzak Ortaya Çıkarıldı

MİT'in derin çalışması sorası ortaya çıkarılan tuzak ile ilgili Öztürk, "MİT’in özel ekibi, savcılıklardan gelen bilgiler üzerine ByLock’ta kurulan bu tuzağı ortaya çıkardı. Akıllı telefonlara indirilelen uygulamalarla, kullanıcıların haberleri bile olmadan ByLock sunucusuna yönlendirildiği belirlendi. Örgütün kendisini kamufle etme ve ByLock’u itibarsızlaştırma hedefi, program kullanıcısı olmadığı halde insanların listeye girmesine neden oldu. Ancak ByLock listesi tek tek incelendi ve bu durumda olduğu tespit edilen önemli miktarda kullanıcı ortaya çıkarıldı. MİT’in bu başarılı çalışması, Bylock’un FETÖ üyeliğinde en önemli delil olma durumunu daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı ve şu şekilde sözlerini tamamladı:

"FETÖ’cü yazılımcılara ait olduğu tespit edilen Mor Beyin adlı şirketin çıkardığı farklı uygulamalar üzerinden Bylock’ta IP adresi bırakıldığı ve bazı insanların mağdur olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Bylock programını indirmemiş kişilerin, Morbeyin.com’un uygulamalarını kullandığında, direkt Bylock serverlarına bağlanmış gibi göründükleri ortaya çıkmıştı."

Kpsscafe.com.tr | Ankara

Kaynak: Karar