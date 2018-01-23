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FETÖ İtirafçısı Astsubay Serbest Bırakıldı

Fetullahçı Terörist olduğunu söyleyerek Teslim olan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen astsubay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ İtirafçısı Astsubay Serbest Bırakıldı

Fetullahçı Terörist olduğunu söyleyerek Teslim olan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen astsubay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ocak 2018 Salı 13:17
FETÖ İtirafçısı Astsubay Serbest Bırakıldı

FETÖ İtirafçısı Astsubay Serbest Bırakıldı

Fetullahçı Terörist olduğunu söyleyerek Teslim olan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görev yaptığı öğrenilen astsubay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapıtğı öğrenilen bir astsubay, FETÖ mensubu olduğunu itiraf ederek, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Elde edilen bilgilere göre, hakkında herhangi bir soruşturma ya da yakalama kararı olmayan astsubay B.P'nin Bolu Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine gelerek burada itiraflarda bulunduğu, FETÖ/PDY mensubu olduğunu söylediği öğrenildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve itirafçı olmak için teslim olduğunu dile getiren Astsubay B.P emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcılık tarafından sorgulanan B.P, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

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