Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

FETÖ'den Yakalanan Astsubay Evinde Uyuşturucu Yetiştiriyormuş

FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir astsubayın evinde yapılan aramada, uyuşturucu yetiştirmek için özel bir bölme fark edildi.

banner396

FETÖ'den Yakalanan Astsubay Evinde Uyuşturucu Yetiştiriyormuş

FETÖ'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir astsubayın evinde yapılan aramada, uyuşturucu yetiştirmek için özel bir bölme fark edildi.

26 Ocak 2018 Cuma 19:48
FETÖ'den Yakalanan Astsubay Evinde Uyuşturucu Yetiştiriyormuş

Son dakika haberi Erzincan'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Erzincan merkezli15 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan 19 muvazzaf asker arasında yer alan bir astsubayın evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra 14 ayrı şehirde yakalanan 19 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Terörle Mücadele Şubesince işlemeleri yürütülen aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan zanlılardan astsubay Y.B'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.

Halen görev yaptığı Ağrı'da gözaltına alınan ve daha önce Erzincan'da görevli olduğu belirtilen astsubay Y.B'nin evinde yapılan aramada, bir odadaki dolapların arasında uyuşturucu yetiştirmek için özel bölüm oluşturduğu fark edildi.

Zanlının, odadaki bu bölümde yer alan şeffaf kaplara diktiği 25 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan bu bitkinin ev ortamında yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

FETÖ/PDY soruşturmasında sorgusu süren ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Y.B. hakkında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yasal işlem başlattığı belirtildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFetö UyuşturucuFetö Son DakikaFetö Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayıp Var?)
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayıp Var?)
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!
Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi
Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim