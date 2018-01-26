FETÖ'den Yakalanan Astsubay Evinde Uyuşturucu Yetiştiriyormuş

Son dakika haberi Erzincan'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Erzincan merkezli15 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmas (FETÖ/PDY) operasyonunda yakalanan 19 muvazzaf asker arasında yer alan bir astsubayın evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kripto yapılanmasına mensup askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle Erzincan'ın yanı sıra 14 ayrı şehirde yakalanan 19 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı Terörle Mücadele Şubesince işlemeleri yürütülen aktif görevdeki subay, astsubay ile uzman çavuşlardan oluşan zanlılardan astsubay Y.B'nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı.

Halen görev yaptığı Ağrı'da gözaltına alınan ve daha önce Erzincan'da görevli olduğu belirtilen astsubay Y.B'nin evinde yapılan aramada, bir odadaki dolapların arasında uyuşturucu yetiştirmek için özel bölüm oluşturduğu fark edildi.

Zanlının, odadaki bu bölümde yer alan şeffaf kaplara diktiği 25 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yapımında kullanılan bu bitkinin ev ortamında yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

FETÖ/PDY soruşturmasında sorgusu süren ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Y.B. hakkında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de yasal işlem başlattığı belirtildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara