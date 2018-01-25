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FETÖ'den Gözaltına Alınmışlardı: İtirafçı Olunca Serbest Bırakıldılar

Sakarya merkezli 11 İlde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. İfade veren bu kişiler adli kontrol şartı ile salıverildi.

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FETÖ'den Gözaltına Alınmışlardı: İtirafçı Olunca Serbest Bırakıldılar

Sakarya merkezli 11 İlde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. İfade veren bu kişiler adli kontrol şartı ile salıverildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 22:19
FETÖ'den Gözaltına Alınmışlardı: İtirafçı Olunca Serbest Bırakıldılar

Son dakika haberi Sakarya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Sakarya'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması" soruşturmasında 11 İlde operasyon düzenlenmiş ve düzenlenen bu operasyonlar ile 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi ve bu hüküm uygulanarak adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ve kararlılıkla yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik, Sakarya merkezli Balıkesir, Şırnak, Adana, Çanakkale, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Tunceli illerinde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen bu operasyonlarda, FETÖ şüphesi nedeniyle gözaltına alınan 17 şüpheliden işlemleri tamamlanan 8'i, Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında askeri öğrenci, astsubay, teğmen ve uzman çavuşların da bulunduğu şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli, örgüt hakkında bilgi verdiklerinden dolayı haklarında etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" içerisinde bulunmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış şüphelilerin, ankesörlü ve sabit telefonlar üzerinden görüşme yaptığı bilgisine ulaşılmasının ardından, Sakarya merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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