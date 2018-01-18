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FETÖ'cülerin Yerine Emniyete Kaç Personel Alımı Yapıldı? Açıklama Geldi

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara'da gerçekleşen İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Emniyetin son yıllarda özellikle FETÖ ve Bölücü teröre büyük bir darbe vurduğunu söyleyen Altınok, bölücü teröristlere yönelik 10 bin 383 opoerasyon gerçekleştiğini, yakalanan 29 bin 324 kişiden 8 bin 919'unun tutuklandığını belirtti.

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FETÖ'cülerin Yerine Emniyete Kaç Personel Alımı Yapıldı? Açıklama Geldi

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara'da gerçekleşen İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Emniyetin son yıllarda özellikle FETÖ ve Bölücü teröre büyük bir darbe vurduğunu söyleyen Altınok, bölücü teröristlere yönelik 10 bin 383 opoerasyon gerçekleştiğini, yakalanan 29 bin 324 kişiden 8 bin 919'unun tutuklandığını belirtti.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:58
FETÖ'cülerin Yerine Emniyete Kaç Personel Alımı Yapıldı? Açıklama Geldi

Emniyet Genel Müdürü'nden Personel Alımı Açıklaması '56 Bin Kişilik Alım Gerçekleşti' 

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara'da gerçekleşen İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Emniyetin son yıllarda özellikle FETÖ ve Bölücü teröre büyük bir darbe vurduğunu söyleyen Altınok, bölücü teröristlere yönelik 10 bin 383 opoerasyon gerçekleştiğini, yakalanan 29 bin 324 kişiden 8 bin 919'unun tutuklandığını belirtti.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde teröristlerin hedefinde emniyetin olduğunu söyleyen Altınok, bu terör olaylarına karışanlara yönelik ciddi bir temizlik sürecinin başlatıldığını, oluşan personel açığının da kısa sürede kapatılmaya başlandığını söyledi. Altınok, 2015 yılından bu yana emniyete daha önce sızmış hain FETÖ'cüler temizlenirken, söz konusu durum nedeniyle ortaya çıkan açığın kapatılması için titiz bir çalışmanın yapıldığını bu kapsamda 49 bin 86 polis memuru , 7 bin 346 komiser yardımcısının EGM bünyesine alındığını söyledi.

Son iki yılda gerçekleştirilen operasyonlara değinen Altınok, "Hiçbir kutsal değere saygısı olmayan bölücü terör örgütü PKK"ya 10 bin 383 operasyon yapılmış, bu operasyonlar sonucu yakalanan 29 bin 324 şahıstan 8 bin 919'u tutuklanmıştır. 714 terörist ise teslim olmuştur. Dinimizin kutsal değerlerini istismar ederek aslında en büyük zararı veren DEAŞ terör örgütüne gerçekleştirilen bin 796 operasyonda 7 bin 143 şahıs yakalanmış, bunlardan 2 bin 358'i tutuklanmış, 26 örgüt mensubu ise teslim olmuştur. Ülkemizde giderek eylem yapma potansiyelini ve hitap ettiği tabanı kaybetme sürecine giren sol terör örgütleri DHKP/C ve MLKP'ye gerçekleştirilen 369 operasyonda bin 386 şahıs yakalanmış, bunlardan 523'ü tutuklanmış ve 35 örgüt üyesi teslim olmuştur." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.01.2018 12:03
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