FETÖ'cü Olduğunu İtiraf Eden Yüzbaşı Serbest Bırakıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilen ve madalya ile ödüllendirilen Yüzbaşı Burak Akın, geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek teslim olmuştu.

Akın'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilen ve madalya ile ödüllendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olması gündeme bomba gibi düşmüştü.

İddialara göre, yürütülen bir soruşturmada gözaltına alınacağını öğrenen Yüzbaşı Akın, hemen komutanına giderek, durumu itiraf etmişti. Durumun ciddiyetini anlayan Güler de Yüzbaşı Akın'ı savcılığa yönlendirmişti. Memurlar.net'de yer alan habere göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesi sona eren Akın'ın sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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