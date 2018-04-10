Fethiye'de Asansör Kazası! İki Kişi Yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmandaki asansör kabini 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Kazada biri hamile iki kadın yaralandı. Olay Fethiye'nin Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Asansör kabini, bağlı olduğu halatın kopması sebebiyle 5 metre yükseklikten zemine çakıldı. Asansörde bulunan 83 yaşındaki Mükerrem Balta ve 39 yaşındaki Hacer Ersoy yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan Ersoy'un 4 aylık hamile olduğu bildiriliyor.

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