Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fenerbahçe Beşiktaş Maçındaki Olaylarla İlgili Cumhurbaşkanından Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında, önceki akşam oynana derbide yaşanan olaylara değindi.

banner396

Fenerbahçe Beşiktaş Maçındaki Olaylarla İlgili Cumhurbaşkanından Flaş Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında, önceki akşam oynana derbide yaşanan olaylara değindi.

20 Nisan 2018 Cuma 15:21
Fenerbahçe Beşiktaş Maçındaki Olaylarla İlgili Cumhurbaşkanından Flaş Açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada erken seçim kampanyası ile ilgili "Seçim kampanyamız başladı. Manifestomuzu İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul kongresinde açıkladıktan sonra yola koyulacağız. Milletvekillerinin tamamıyla bir toplantı yaptık. Temayül yoklamasını yine yapmayı planlıyoruz. Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritasını paylaşacağım, sonra yola koyulacağız" ifadelerini kullandı ve önceki akşam Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul'a indiğim anda şahit oldum. Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada bir kumpas var"

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım ise derbide yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Futbol Federasyonu gerekli araştırmaları, soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa, sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.04.2018 15:50
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaBeşiktaşŞenol GüneşHaberErdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuştan Yakalandılar: Asıl Meslekleri Polisi Bile Şaşırttı
Fuhuştan Yakalandılar: Asıl Meslekleri Polisi Bile Şaşırttı
Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması
Cuma Namazı Çıkışı Başbakan'dan Kritik Erken Seçim Açıklaması
O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi
O Darbeci Serbest Bırakıldı-Sert Tepki Gecikmedi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim