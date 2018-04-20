Fenerbahçe Beşiktaş Maçındaki Olaylarla İlgili Cumhurbaşkanından Flaş Açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada erken seçim kampanyası ile ilgili "Seçim kampanyamız başladı. Manifestomuzu İstanbul kongresine yetiştirmeye çalışacağız. İstanbul kongresinde açıkladıktan sonra yola koyulacağız. Milletvekillerinin tamamıyla bir toplantı yaptık. Temayül yoklamasını yine yapmayı planlıyoruz. Cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantısında yol haritasını paylaşacağım, sonra yola koyulacağız" ifadelerini kullandı ve önceki akşam Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul'a indiğim anda şahit oldum. Bu futbol teröründen öte bir şey. Burada bir kumpas var"

BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım ise derbide yaşananlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Futbol Federasyonu gerekli araştırmaları, soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa, sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA